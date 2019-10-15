New York Times: Украина стала настоящей демократией, поэтому Трамп ее ненавидит

В то время как США, кажется, нацелились присоединиться к мировой оси автократов, украинцы боятся, что их оставят один на один с Россией.

Когда украинский автократ Виктор Янукович сбежал в Россию после массовых протестов в 2014 году, тысячи граждан смогли попасть в имение Межигорье в окрестностях Киева. Простые люди, желая увидеть, на что похожа шикарная жизнь беглеца за их счет, нашли роскошный дворец с дорогими люстрами, отделанный деревом и позолотой. В нем был частный кинотеатр, боулинг, поле для гольфа, загон для собак и ферма страусов.

Тоннель объединял главное здание поместья с корпусом СПА с кислородной камерой и комнатами для различного рода массажей. Активисты и журналисты нашли документы, которые члены свергнутого режима выбросили в озеро перед бегством, напоминает New York Times.

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На удивление, имение Януковича не разграбили. Вместо этого Межгорье сохранили мемориал коррупции, от которой страдала Украина. Территория имения стала парком, в котором гуляют семьи и фотографируются свадебные пары. За 20 долларов ветеран революции проведет посетителей в главный дом на экскурсию, бережно указывая на каждый предмет роскоши, купленный за государственные средства.

Межигорье – напоминание о том, как далеко зашла Украина за пять лет после Революции Достоинства. Безусловно, у страны до сих пор много проблем. Но сегодня она чрезвычайно энергичная демократия в своем регионе, наполненном агрессивными националистами, который скатывается к авторитаризму. И именно поэтому особенно цинично выглядит тот факт, что Дональд Трамп использовал американскую поддержку для влияния на Украину с целью заставить ее открыть расследования, которые помогут ему политически. Украина борется за очищение от коррупционной истории. А тем временем президент США заставляет ее действовать более коррумпировано.

Издание пишет, что новый украинский парламент наполнен молодыми реформаторами. Среди них и депутат Жан Беленюк – первый украинский парламентарий африканского происхождения. Перед тем, как стать главой избирательного штаба Дональда Трампа, Пол Манафорт помогал Януковичу получить власть с помощью этнического раскола. Новое поколение украинских лидеров, которых Трамп как-то назвал «ужасными людьми», движутся в противоположном направлении.

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«Украина, несмотря на все, что сказал Трамп, — это история успеха в Восточной Европе. Если Украина достигает успеха, все в регионе следят за этим: в Молдове, Беларуси, на Кавказе, в Центральной Азии. Если же страна скатится до старых времен или начнет двигаться в российском направлении, регион будет потерян», - сказала изданию глава «Общественное» Наталья Гуменюк.

В Конгрессе существовало двухпартийное согласие, что такая потеря стала бы катастрофой. Но Трамп, очевидно, не против, чтобы Россия распространяла свое влияние. Он заинтересован в процветании либеральной демократии в Восточной Европе или в любом другом регионе. Для либеральных украинцев, которые работают над воплощением западных идеалов, тот факт, что наиболее могущественная страна Запада как раз покидает этот процесс, — это новая геополитическая ситуация, вызывающая большую тревогу.

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Тем, кто мечтают о более открытом обществе, нет к кому обратиться. Президент Франции Эммануэль Макрон сближается с Россией ради сдерживания влияния Китая. Великобритания выходит из состава ЕС. Украинские либералы боятся, что их просто «бросили наедине» с Россией. Издание пишет, что во времена Трампа США присоединяются к оси автократов. В отличие от предыдущего периода, когда авторитаризм прошелся по Европе, сейчас демократам в уязвимых странах трудно понять, где их союзники.