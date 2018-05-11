Вехи недели. Коалиция имитации, привет от Ахметова и Яценюк контратакует

Парламент в современном государственном устройстве Украины является полноправным центром политической жизни. Судя по минувшей парламентской неделе, многим законодателям либо забыли об этом сообщить, либо они предпочитают валять Ваньку, но не брать на себя ответственность. Трудно понять движущие мотивы Юрия Луценко. Лидер крупнейшей фракции Верховной Рады в начале недели анонсировал представление генерального прокурора на лишение неприкосновенности 7 слуг народа, а в конце – сетовал на происки олигархов, разваливающих коалицию. После многочисленных заявлений о конституционном большинстве «Европейской Украины» слушать подобные выступления даже как-то неловко. Положительные голосования парламентариев были скорее исключением или даже одолжением Владимиру Гройсману, на которого было больно смотреть.

В коалиции тем временем каждый думал о своем. Олег Ляшко пытался избавиться от статуса ее координатора, дающего минимальные возможности для увеличения популистского запала, но увеличивающего ответственность за происходящее в Верховной Раде. Судя по всему, без особого успеха, поскольку очереди координировать безответственную коалицию не наблюдается. «Самопомощь» решила воспользоваться «казусом Мирошника», чтобы показать, насколько она отличается от старых политических партий. Вот только оперативная готовность проштрафившегося депутата сложить свои полномочия мало что значит без 226 и больше голосов законодателей, поддерживающих это решение.

Шахтеры на улицах Киева с начала 90-х воспринимаются как предвестники политических потрясений. Правда, на этот раз какие-то горняки оказались фейковые. При этом микс государственных и частных сотрудников шахт парадоксальным образом позволил разглядеть за спиной протестующих Рината Ахметова. Самый богатый украинец, похоже, решил попробовать власть на прочность, но ее представители ответили намерением Петра Порошенко дать по рукам олигархам, использующим горняков в своих целях, и уголовным делом, возбужденным СБУ.

Интересно, что Петр Порошенко весьма любопытно демонстрировал свое миролюбие в контексте происходящего на Донбассе. Президент открыл украинско-американские учения на Львовщине и понаблюдал за военными маневрами на Николаевщине, при этом неизменно подчеркивая, что Украина будет соблюдать Минские соглашения. На этом тезисе, похоже, настаивает Запад, и глава государства не спешит дразнить стратегических партнеров.

Арсений Яценюк тем временем перешел в словесную контратаку, заверив, что не собирается уходить в отставку. Глава правительства признал наличие проблем в коалиции из-за непростых отношений с бывшими партнерами по «Батькивщине», но уверяет, что больше никто обезболивающего стране давать не станет. Премьер обещает не включать печатный станок, но обеспечить субсидиями всех желающих.

Евгений Магда