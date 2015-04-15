Оккупанты отбирают работу у крымчан без российского паспорта

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Крымскую полевую миссию по правам человека.

«Это и отказ в предоставлении бесплатных медицинских услуг, и повышенное внимание ФСБ, но наиболее серьезной, они считают проблему трудоустройства и защиты своих трудовых прав», – отмечают в миссии.

«Людям в Крыму, написавшим заявление о сохранении гражданства Украины, дали возможность получить вид на жительство России, но их считают иностранцами. Поэтому, чтобы устроиться на работу, им необходимо получить патент или разрешение на работу. Это длительная, сложная и дорогостоящая бюрократическая процедура», – утверждают в организации.

По информации правозащитников, у крымчан, не писавших заявление о сохранении украинского гражданства и не получавших паспорт России, ситуация еще хуже.

«Поскольку у них нет российского паспорта, их не берут без патента на работу. Патент они тоже получить не могут, так как власти считают их «автоматически» гражданами России. В результате люди не могут ни устроиться на новую работу, ни продолжить работать на старой», – поясняют правозащитники.

Читайте такжеВ Крым вернулся сталинский режим - ЧубаровВ организации также утверждают, что власти, со своей стороны, оказывают давление на работодателей, принимающих людей без российского паспорта.

«Так, на гостиницу «Бристоль» в Ялте миграционная служба без предупреждения наложила штраф в размере 4,8 миллиона рублей за 12 украинских сотрудников, которых руководитель отеля не зарегистрировал в ФМС как иностранцев. Штрафы несоизмеримы с доходами бизнеса, это от 400 до 800 тысяч рублей за одного нелегального сотрудника», – рассказывают в Крымской полевой миссии.

В результате, руководители предприятий вынуждены оказывать в приеме на работу крымчанам без паспорта России, или увольнять их, отмечают правозащитники.

Ранее в Крымской полевой миссии по правам человека сообщали, что медицинские учреждения Крыма отказывают в помощи гражданам без полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). В их числе и жители полуострова, не желающие получать российский паспорт.