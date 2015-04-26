Порошенко приобрел несколько книг на "Книжном Арсенале" (фото)

Глава государства ознакомился с большим выбором интересных книг, которые в этом году представлены на выставке-ярмарке, сообщает президентская пресс-служба.

Порошенко особо отметил атмосферу настоящего книжного праздника и добавил, что более всего его поразили даже не книжки, которых в этом году на «Книжном арсенале» было представлено как никогда много, а люди, большая очередь желающих посетить это выдающееся событие в культурной жизни страны.

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«Люди тянутся к литературе. Эмоции исключительно положительные», - сказал президент.

Среди приобретенных на ярмарке Порошенко книг - «История Европы» Нормана Дейвиса, «Расстрелянное возрождение» Юрия Лавриненко, «Довженко. Трилогия», «Письма к Ольге» Вацлава Гавела.

«Теперь дал бы Бог времени их прочитать», - прокомментировал он свой выбор.

Также президент подарил подборку детских книг одного из известных издательств Украины пятерым детям из многодетной семье из Углегорска, которая очень пострадала во время артиллерийских обстрелов.

Как сообщалось, в программе «Книжного Арсенала 2015» проходила книжная выставка-ярмарка с участием более чем 150 ведущих издательств и международных культурных партнеров, которые представили широкий выбор художественной, детской и художественной литературы. За дни выставки состоялось более 200 мероприятий для взрослых и детей с участием 40 писателей, литературных деятелей и художников из 12 стран.

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