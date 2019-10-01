Президент назначил своего уполномоченного по земельным вопросам

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко работает преподавателем в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Глава государства Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, сегодня, 1 октября, он подписал соответствующий указ и пожелал успехов новому уполномоченному.

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Также сообщается, что Лещенко окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в КНУ. Является депутатом Жашковского районного совета.

Как сообщал УНИАН, Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.