Зеленскому не нравятся сравнения с Лукашенко и другими президентами

Владимир Зеленский сообщил, что ездит в регионы, чтобы лично ознакомиться с местными проблемами.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что ему не нравится сравнение его с другими президентами, в том числе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его сравнивают с Лукашенко, в частности в контексте поездок по регионам, где он перед телекамерами увольняет чиновников.

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«Раньше, когда я не был президентом, мы ездили по городам и критиковали власти. Сейчас я могу не только критиковать, но и увольнять. Поэтому я думаю, что дело во мне лично, а не в том, что это какой-то популизм», - отметил президент.

«Мне в целом не нравятся сравнения меня с кем-то. Это не касается господина Лукашенко. Я думаю, что я личность, и похож только на своих родителей. Это сравнение нормальное, когда вам говорят, что вы очень похожи на своего отца», - добавил Зеленский.

Также он пояснил, что ездит в регионы, чтобы лично разобраться в местных проблемах, потому что не очень доверяет информации местных чиновников.

Напомним, 4 октября президенты Украины Владимир Зеленский и Беларуси Александр Лукашенко провели встречу в Житомире.