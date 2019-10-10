Депутаты Львовской мэрии выступили против "формулы Штайнмайера"

Соответствующее решение поддержали 47 городских избранников.

Львовский городской совет проголосовал за то, чтобы направить президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде обращение относительно так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщается на сайте горсовета.

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Соответствующее решение поддержали 47 городских избранников.

Львовские депутаты, в частности, требуют, чтобы любые переговоры относительно достижения мира в государстве проводились с учетом интересов безопасности Украины и мысли ее защитников.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини ожидает, что согласована так называемая "формула Штайнмайера" может поспособствовать “определенном прогрессе” в реализации Минских соглашений всеми сторонами.