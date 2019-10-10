Нидерланды не позволят ослабить санкции против РФ без реализации Минских соглашений

Министр иностранных дел подчеркнул, что Нидерланды никогда не признают аннексию Крыма Россией.

Министр иностранных дел Королевства Нидерланды Стеф Блок подчеркивает, что его страна не позволит ослабить санкции Европейского Союза против Российской Федерации без надлежащей реализации Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блок сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве.

"В течение пяти лет Украина сталкивается с совершенно необоснованным и неприемлемым нарушением границ со стороны Российской Федерации. Позвольте мне вас заверить, что Нидерланды остаются непоколебимыми в своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - заявил Блок.

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Он отметил, что сегодня посетил возле Михайловского собора Стену памяти павших за Украину, чтобы почтить жертв "ужасного конфликта" на Донбассе.

"Перечень имен на этой стене не должен в дальнейшем расти. Для того, чтобы этого достичь, необходимой будет определенная форма диалога как на политическом уровне, так и между людьми", - подчеркнул Блок.

Также он заявил, что диалог не означает, что надо поступаться ценностями. "Нидерланды не признают аннексию Крыма и не позволят ослабить санкции ЕС против Российской Федерации без реализации Минских соглашений", - подчеркнул Блок.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком вопросы сотрудничества сторон относительно завершения расследования и проведения судебного процесса по делу о сбитии самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".