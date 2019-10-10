Зеленский о "формуле Штайнмайера": я, как Ван Дамм, в конкретном шпагате

Президент уверяет, что делает все возможное для разведения войск на Донбассе и обеспечения безопасности людей.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя так называемую «формулу Штайнмайера» и Минские соглашения, сравнил себя с американским актером Ван Даммом.

Читайте такжеЗеленский проводит пресс-марафон на фудкорте (онлайн-трансляция)Так, во время пресс-марафона с журналистами 10 октября он заявил, что о полноценной имплементации «формулы» можно будет говорить лишь после того, как под законом о статусе Донбасса будет стоять его подпись.

При этом он пожаловался на действия экс-президента Петра Порошенко, подписавшего Минские соглашения.

«В Минских сделках есть отвод, который я не могу себе позволить. И что мне делать? Я, как Ван Дамм, нахожусь в конкретном шпагате. Было бы три ноги – посадили бы на три меня. Но я делаю, что могу. Я отвожу там, где могу обеспечить безопасность. А когда мне скажут, что дальше, Володя Зеленский, по «Минску» иди. Я приду к вам и скажу: «А сейчас, уважаемое общество, давайте все вместе сядем на этот шпагат и будем все вместе отвечать за каждую жизнь», – отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский готов к прямой встрече с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет остановить войну.