Порошенко хочет стать лидером нового Майдана - Зеленский

Президент Владимир Зеленский раскритиковал позицию своего предшественника Петра Порошенко, который выступил против разведения войск на линии разграничения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ошибка бывшего главы государства Петра Порошенко заключается в том, что ему кажется, что он может быть лидером нового Майдана.

Об этом президент заявил в ходе пресс-марафона, отвечая на вопрос, почему, по его мнению, Порошенко выступил против разведения войск от линии разграничения на Донбассе.

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«Почему господин Порошенко против разведения выступил? Он почувствовал, что «формула Штайнмайера» - это ключик, и это идет, скажем так, в одном кейсе, обсуждаемом на улицах – «формула Штайнмайера» и разведение, так как коммуникационно, я считаю, что наши ребята проиграли, мы действительно недокоммуницировали с людьми, и это правда, и это ошибка, но в наших других шагах, которые защищают интересы нашей страны, ни одной ошибки не было», - сказал Зеленский.

«Ошибка Порошенко только в одном: что ему кажется, что он может быть лидером нового Майдана, и он готов. Вы же видели заявление самого президента (ФРГ) Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и во многих европейских средствах массовой информации - они в шоке, потому что его риторика меняется, как и изменился его статус, но единственное, что он забывает - что он уже не президент. Даже не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне проблема», - подчеркнул Зеленский.

"Он против разведения, и ему по этому поводу кажется, что может быть Майдан. Мало того, что он немного подталкивает людей и своими средствами массовой информации, и своими действиями", - сказал Зеленский.