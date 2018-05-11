Украинский интерес. Комплименты в Париже, американские намеки и абсурд по-русски

Французско-украинские отношения традиционно находились в тени закадычной дружбы Москвы и Парижа. Конфликт на Донбассе, в урегулировании которого принимает участие и Франсуа Олланд, немного растопил ледок недоверия между крупнейшими европейскими государствами. К сожалению, в отличие от начала 90-х, Украину сегодня не часто сравнивают с Францией. Поэтому логика Петра Порошенко, рассыпавшегося в комплиментах своему французскому коллеге, понятна: Киеву сегодня необходимо не допустить ослабления европейских санкций против России, и в этом вопросе Париж, безусловно, занимает ключевое место. Хотя французский президент не столь решителен как его польский и литовская коллеги, его поддержка Украины сегодня важна. Интересным отголоском встречи в Елисейском дворце стала подписанная «Энергоатомом» и французской компанией AREVA договоренность о поставках обогащенного урана.

В Париже украинский президент не преминул случая сделать анонс относительного будущего референдума по вопросу вступления Украины в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг Петра Порошенко услышал, и дал понять, что украинская заявка в случае подачи будет рассмотрена достаточно оперативно. Не приходится сомневаться, что в данном случае свое веское слово может сказать Вашингтон. Но украинскому руководству не стоит полагаться исключительно на заокеанского стратегического партнера. Необходимо учесть уроки 2008 года, когда провал стремления получить ПДЧ имел серьезные политические последствия.

Пока же на Львовщине начались беспрецедентно масштабные учения с участием почти трех сотен американских десантников и украинских нацгвардейцев. Российский МИД выказал уже привычную обеспокоенность, словно на Смоленской площади забыли, насколько далеко Яворовский полигон от зоны проведения АТО. Но намного сильнее Москву задело заявление американского посла в России Джона Теффта, заявившего, что Барак Обама готов присоединиться к переговорам в «нормандском» формате.

России на этот дипломатический намек придется как-то отвечать, но пока ее руководители не излучают открытости и конструктивности. Более того – делают заявления, свидетельствующие о неготовности Российской Федерации к компромиссам. Как можно иначе расценить сравнение в части необратимости изменений Дмитрием Медведевым аннексии Крыма с падением Берлинской стены? Или призыв к украинскому руководству в исполнении Сергея Лаврова отказаться от унитарности и развития украинскости? Неадекватность восприятия ситуации российским истеблишментом зашкаливает. «Вишенкой на торте» стало разрешение президента Чечни Рамзана Кадырова своим силовикам открывать огонь по российским правоохранителям, если те проводят не согласованные с местными полицейскими операции.

Логику действий России в отношении Украины в европейском аспекте правильно подметил представитель нашей страны в ЕС Константин Елисеев. Опытный дипломат подчеркнул, что Кремль хочет получить право на проведение в Украине внутренних реформ. Это в очередной раз подтверждает тезис об опасениях, которые вызывает в Москве перспектива появления успешной Украины. Что касается ЕС, то там уверяют, что больше не станут переносить сроки введения зоны свободной торговли с Украиной. Интересно отметить, что Еврокомиссия обвинила «Газпром» в злоупотреблениях монопольным положением на рынках отдельных стран Евросоюза, и теперь энергетической монополии угрожает астрономический штраф.

Евгений Магда