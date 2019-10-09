Эстония не будет принимать новых мигрантов, у нас достаточно проблем с украинцами – глава МВД

Министр внутренних дел Эстонии пожаловался, что украинцы в Эстонии интегрируются в русскоязычную общину.

Министр внутренних дел Эстонии, глава консервативной партии EKRE Март Хельме заявил, что Эстония не будет принимать мигрантов, а также пожаловался на проблемы с мигрантами из Украины.

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Как сообщает эстонский вещатель ERR, такое заявление Хельме сделал на встрече глав МВД стран-членов ЕС в Люксембурге. Министры обсуждали проблемы миграционной политики.

Так, Германия, Франция, Италия и Мальта ранее договорились о добровольной системе, по которой присоединившиеся к ней страны принимают ходатайствующего об убежище в течение четырех недель после его прибытия в Европу и проверяют обоснованность его ходатайства. После этого мигранта либо принимают, либо высылают в страну происхождения.

Как рассказал Хельме журналистам, на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали нежелание принимать новых мигрантов, и скорее готовы предложить только техническую помощь.

"Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать [ходатайствующих об убежище] вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи", - сказал министр.

По его словам, Эстония сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

"Если посмотреть, то ходатайствующих об убежище прибывает к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны", - отметил Хельме.

По словам Хельме, у Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит", - считает глава МВД.

"Для предотвращения прихода к нам людей, которых мы не в состоянии и не хотим принять, мы должны занять такую позицию, что это известно, что мы давно заявили свое мнение. До тех пор пока мы, т.е. EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - заключил он.

Ранее Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.

По словам Хельме, представить парламенту соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью. Он добавил, что лидеры EKRE предполагали: только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".

"Троянским конем частности и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, как россияне с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и он продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме.