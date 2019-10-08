Луценко рассказал детали разговора с адвокатом Трампа в 2017 году

Встречи Луценко с адвокатом Трампа продолжались три дня подряд по 2-3 часа ежедневно.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко встречался с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани в январе 2017 года и хотел узнать, «в какие двери стучать», чтобы совместно конфисковать «грязные деньги» Януковича.

О деталях январского разговора Луценко рассказал в эфире радио «НВ» 8 октября.

Экс-генпрокурор объяснил, что Джулиани связался с ним через подчиненного, «с которым его люди были вскользь знакомы».

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«Я согласился, потому что имел свой национальный интерес по этому вопросу», – ответил Луценко, отметив, что трижды откладывал поездку в США по этому поводу.

«Конечно, я понимал, что господина Джулиани будет интересовать общая информация о событиях вокруг так называемого вмешательства Украины в выборы 2016 года, а также вокруг компании «Буризма», о которой уже тогда говорили и спрашивали американские конгрессмены, политики и журналисты», – отметил Луценко.

По его словам, встреча с Джулиани была единственным путем достичь совместного следствия по выводу средств преступной группировки Януковича. ГПУ неоднократно официально обращалась к США по этому вопросу, но не получала ответа.

«Меня интересовало, в какие двери еще стучать, чтобы совместно попытаться конфисковать еще и эти грязные средства», – добавил Луценко.

Бывший генпрокурор уточнил, что встречи с адвокатом Трампа продолжались три дня подряд по 2-3 часа ежедневно.

Юриста, в частности, интересовал вопрос вмешательства отдельных украинских чиновников в американские выборы 2016 года и компанию сына Байдена.

Как сообщал УНИАН, ранее в газете NYT появилась информация, что Джулиани планировал в Украине встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его провести расследования, которые бы могли дать Белому дому больше новой информации относительно вопросов, интересующих Трампа, чтобы помочь ему переизбраться на второй срок.

Одно из них касалось американского расследования о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. А другое – сына вице-президента США Джозефа Байдена в газовой компании, которая принадлежит украинскому олигарху.

New York Times пишет, что истинный мотив окружения Трампа в том, чтобы дискредитировать расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы в США, подорвать дело против Пола Манафорта, который оказался в тюрьме, и навредить кампании Джозефа Байдена перед тем, как он станет кандидатом от Демократической партии на выборах 2020 года.