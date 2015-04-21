США могут наказать Пинчука за нарушение санкций против Ирана – Newsweek

Украинский олигарх Виктор Пинчук, который владеет компанией по производству бесшовных нефтегазовых труб, может столкнуться с американскими санкциями за нарушение ограничительных мер США в отношении Ирана, сообщает Newsweek, статью которого перевел Корреспондент.

В распоряжении издания оказались декларации и документы из Украины, согласно которым компания Пинчука Интерпайп осуществляла рядпоставок в Иран в 2011 и 2012 годах.

Среди ряда крупных счетов за детали и изделия, включая железнодорожные (обычно используемые в нефтяной и газовой отраслях), указывается одна партия на сумму в $1,8 млн (1,7 млн) в мае 2012 года за "бесшовные стальные трубы горячей обработки для трубопроводов", которые должны были отправиться в город у Каспийского моря.

США ввели санкции против обоих вышеупомянутых промышленных секторов Ирана – железнодорожного и нефтегазового. Согласно ограничениям, запрещается поставка изделий для иранской нефтехимической промышленности на отдельно взятый счет на сумму более $1 млн.

"Тем не менее, американское санкционное законодательство - сложное, и в некоторых сферах, плохо определяется. На Интерпайп могут наложить штрафные санкции только из-за присутствия на американской земле североамериканской Interpipe Inc, дочерней компании в Соединенных Штатах", - рассуждает издание над возможными вариантами наказания.

"Отказ в доступе на рынки США и к американской банковской системе может оказаться катастрофическим для Интерпайпа, учитывая, что аудиторский гигант Ernst & Young поднял ряд вопросов по поводу жизнеспособности компании", - обращает внимание журнал.

Также власти США могут наказывать неамериканские компании без активов на своей территории другими способами, которые не противоречат внешней политике страны.

Лицом, ответственным за такой список неамериканских компаний является госсекретарь США, которым с 2009 по 2013 год – в период, в течение которого компания Пинчука торговала с Ираном – была Хиллари Клинтон.

Именно в благотворительный Фонд Клинтона, как указывает издание, Пинчук делал крупные пожертвования. "Ранее в текущем году было подтверждено что он (Пинчук, - Ред.) - крупнейший индивидуальный донор "Клинтоновского фонда", - отмечает журнал.

Украинский олигарх также делал взносы в фонд бывшего британского премьер-министра Тони Блэра и стал его крупнейшим меценатом в 2013 году.

Информацией о том, что один из крупнейших благотворителей Фонда Клинтона ведет бизнес с Ираном и может нарушать американские санкции, могут воспользоваться "враги" Хиллари Клинтон, которые только и ждут того, чтобы дискредитировать ее на предстоящих президентских выборах в США, считает издание.

В ноябре 2014 года республиканский конгрессмен Стив Стокман, который в настоящее время уже в отставке, направил в Министерство финансов США запрос относительно связи Интерпайпа с Ираном. Newsweek ознакомился с копией этого письма, в котором Стокман ссылается на "совокупность доказательств" по "экспорту со стороны Интерпайпа иранским учреждениям", что "возможно, нарушило санкции США в отношении Ирана".

По версии украинского Forbes, Виктор Пинчук – второй богатейший человек в Украине после Рината Ахметова. В 2015 году журнал оценил его состояние в $1500 млн.

Пинчук считается одним из ведущих в мире коллекционеров современного искусства, отмечает Newsweek. Он относит сэра Элтона Джона и Билла Клинтон к кругу своих близких друзей. Также олигарх владеет домом в центре Лондона, который он купил за рекордные 80 млн фунтов.