Генпрокурор Рябошапка назначил Виктора Трепака своим заместителем

В 2016 году Трепак передал НАБУ документы "черной бухгалтерии" регионалов.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сегодня подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем Генерального прокурора.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Генпрокуратуры.

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Отмечается, что Трепак с 2000 года был призван на военную службу в органах СБУ, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях. С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 года по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Национальной академии Службы безопасности Украины, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В 2016 году Трепак передал НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших высокопоставленных чиновников.

Бывший первый заместитель главы СБУ рассказал журналистам о "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму почти 2 млрд долларов. Дело получило широкую огласку в Украине и за ее пределами. В документах упоминался, помимо прочих, американский политтехнолог Пол Манафорт, который сотрудничал с Януковичем и возглавлял избирательный штаб Трампа на выборах в США 2016 года.