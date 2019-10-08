Без контроля границы и украинских СМИ выборы в ОРДЛО невозможны - Разумков

По мнению Разумкова, есть люди, которые не хотят окончания войны, так как на этом неплохо зарабатывают как в политическом, так и экономическом смысле.

Некоторые силы будут создавать препятствия для урегулирования ситуации на Донбассе

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что «составляющая по безопасности это, пожалуй, одна из главных предпосылок для проведения выборов» на ныне оккупированной территории Донбасса.

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«Потому что провести выборы, когда там будут вооруженные люди, когда у нас не будет контроля над границей, когда у нас не будет возможности мониторинга, когда у нас не будет наблюдателей, когда у нас не будет доступа украинских СМИ... то это все будут не выборы», - добавил он.

Разумков подчеркнул, что выборы должны состояться, исходя из того, что там будет безопасно и что там будет выбор, доступ украинских партий, СМИ.

При этом он подчеркнул, что выборы должны проходить одновременно с выборами на территории государства.

«Это, к сожалению, нельзя сделать завтра», - сказал председатель парламента.

«Понимаем, что и президент, и государство находятся в достаточно непростых условиях, потому что есть давление. Мы видим смену позиций у представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» - оговорки, которые там появляются».

Разумков также «уверен, что будут создаваться и другие препятствия для урегулирования этой ситуации и для того, чтобы затянуть этот процесс. Мы понимаем, что далеко не все желают того, чтобы война закончилась, потому что кое-кто на этом неплохо зарабатывает как в политическом, так и экономическом смысле».

Разумков отметил, что закон об особом статусе Донбасса должен устраивать почти всех граждан государства и должен быть направлен на защиту интересов Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце октября будет проведен большой форум в Мариуполе, где представят инициативы по стратегии возвращения оккупированных территорий.