Экс-замглавы Нацполиции Бушуев получил высокую должность в "Укроборонпроме"

На новой должности Константин Бушуев будет заниматься вопросами безопасности.

Бывшего заместителя главы Национальной полиции Украины Константина Бушуева назначили заместителем гендиректора государственного концерна "Укроборонпром".

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Об этом сообщается на странице концерна в Facebook.

Отмечается, что генеральный директор «Укроборонпром» Айварас Абромавичус назначил Бушуева заместителем генерального директора по безопасности.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Бушуев подал в отставку с должности заместителя председателя Нацполиции. Бушуев работал на этой должности с декабря 2015 года.