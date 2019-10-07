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Экс-замглавы Нацполиции Бушуев получил высокую должность в "Укроборонпроме"

21:11, 07 октября 2019
Политика
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Бушуева назначили заместителем гендиректора "Укроборонпрома" по безопасности / фото УНИАН

Бывшего заместителя главы Национальной полиции Украины Константина Бушуева назначили заместителем гендиректора государственного концерна "Укроборонпром".

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Об этом сообщается на странице концерна в Facebook.

Отмечается, что генеральный директор «Укроборонпром» Айварас Абромавичус назначил Бушуева заместителем генерального директора по безопасности.

Как сообщал УНИАН, 17 августа Бушуев подал в отставку с должности заместителя председателя Нацполиции. Бушуев работал на этой должности с декабря 2015 года.

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Теги: #Укроборонпром