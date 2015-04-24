Яценюк: без Украины не было бы победы во Второй мировой

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. "Победы во Второй мировой без Украины никогда бы не было. Пусть Владимир Владимирович читает энциклопедии и историю", - сказал Арсений Яценюк.

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Отметим, ранее российский президент высказал мнение, что Россия и одна смогла бы победить нацизм. Тогда Владимир Путин заявил, что 70% потерь понесла РСФР. "Это значит, что война выиграна в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации", - сказал он.

Кроме того, Арсений Яценюк анонсировал показ серии короткометражных фильмов о роли и вкладе Украины в победу над нацизмом и напомнил, что символом победы в Украине теперь будет красный мак.