В "Слуге народа" объяснили необходимость проведения выборов на Донбассе

По словам Яременко, выборы на деоккупированном Донбассе раскроют определенное поле игры для Украины.

Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко считает, что благодаря проведению выборов на деоккупированном Донбассе Украина сможет получить своих представителей в этом регионе.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

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"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немного терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают в качестве "лидеров "ДНР/ЛНР", - отметил Яременко.

При этом нардеп подчеркнул, что при всей сложности проведения выборов после деоккупации, "в них есть логика". Ведь, пояснил он, если Украина не признает результаты выборов, то хотя бы поймет, насколько представительной является местная власть. "Это раскроет определенное поле игры для Украины", - добавил Яременко.

Как сообщал УНИАН, Богдан Яременко убежден, что Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» относительно Донбасса.