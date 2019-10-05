Военный эксперт рассказал, в чем опасность "формулы Штайнмайера" для Украины

По формуле Штайнмайера, Донбасс станет рычагом, с помощью которого Россия будет политически руководить Украиной.

Военный эксперт, полковник Олег Жданов рассказал, какими для Украины будут последствия реализации формулы Штайнмайера, значение которой ранее украинцам разъяснил президент Владимир Зеленский.

"Реализация формулы Штайнмайера будет означать включение Украины в новую объединенную страну", - заявил эксперт во врем чата на Главреде.

Если исходить из логики формулы Штайнмайера, то "Донбасс – это тот хвост, за который Российская Федерация будет держать "собаку", чтобы она не кусалась", считает Жданов.

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"То есть Донбасс станет рычагом, с помощью которого Россия будет политически руководить Украиной. Это - главная цель Владимира Путина, которая была объявлена ​​еще в 2014 году. Он стремился и стремится, чтобы эта часть территории Украины решала разрешать или не разрешать государству двигаться в том или ином направлении как во внешней, так и во внутренней политике", - добавил военный эксперт.

Напомним, 2 октября СМИ опубликовали текст согласованной в Минске формулы Штайнмайера. Через несколько часов Дарка Олифер, пресс-секретарь главы делегации Украины на переговорах ТКГ Леонида Кучмы, опубликовала полный текст формулы, подписанный им.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал формулу Штайнмайера и заявил, что она является "компромиссным вариантом" выполнения Минских соглашений.