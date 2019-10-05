В Хмельницком призвали Зеленского и парламент не допустить реализации «формулы Штайнмайера»

Депутаты Хмельницкого областного совета считают, что предоставление особого статуса оккупированным территориям Донбасса станет откровенной капитуляцией перед Россией.

Депутаты Хмельницкого областного совета призвали президента Владимира Зеленского и Верховную Раду не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям Донбасса ни по так называемой "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение сегодня единогласно приняли 44 депутата облсовета на внеочередной сессии.

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"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, категорически против плана реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минским соглашениям, вводится особый статус Донбасса. Считаем это откровенной капитуляцией, потому что, согласно Закону Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», московским оккупантам и их пособникам-террористам гарантируется амнистия; узаконивается режим благоприятствования для русского языка и уничтожение украинского языка; предоставляется иммунитет депутатам, "избранным" под контролем террористов", - говорится в обращении.

Кроме того, депутаты облсовета заявили, что проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях необходимо только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.

Отдельно депутаты считают, что стоит "ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение на прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий".

"Введение в действие закона об особом статусе Донбасса - это однозначный сигнал всем антиукраинским силам в других областях, что оружием можно добиться для себя "особого статуса" и диктовать Украине свою волю. Это однозначный сигнал миру, что о судьбе Украины нужно говорить с Москвой, а не с Киевом. Это прямой путь к окончательной дезинтеграции Украины, это продолжение войны на поколения и поколения с целью уничтожения нашего государства", - убеждены депутаты Хмельницкого облсовета.

Внеочередная сессия Хмельницкого облсовета состоялась по инициативе группы депутатов, представителей ветеранских и общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдик, согласующее так называемую "формулу Штайнмайера".

По словам президента, эта «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По словам Зеленского, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичного обсуждения с обществом, и в нем не будет перейдена ни одна "красная линия".

В то же время Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский заявил, что вопрос вывода российских военных с оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".