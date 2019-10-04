Документообмен между парламентом и Кабмином к концу года может стать электронным

Министр Кабинета министров уверен, что все депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет о намерении к концу этого года перевести документообмен между Верховной Радой и правительством в электронную форму.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

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"Планирую к концу этого года перевести документообмен между парламентом и Кабмином в электронную форму. Вы даже не представляете, сколько здесь ходит бумаг через улицу Грушевского... Я буду еще обсуждать свое намерение с депутатами, но предварительно я вижу план таким. Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. Скорее всего, с ЭЦП (электронная цифровая подпись - УНИАН), но это еще отдельно изучим. Возможно, стоит эти обращения публиковать на сайте для большей прозрачности", - отметил министр.

Также, по словам Дубилета, необходимо наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений.

Напомним, ранее министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство с 1 октября текущего года откажется от документообмена.