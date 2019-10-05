"Включает всех игроков": экс-глава МИД Польши назвал формат переговоров для деоккупации Крыма и Донбасса

Экс-министр считает, что Женевский формат больше всего подходит для решения российско-украинского кризиса.

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма необходимый формат переговоров с участием Украины, России, США и Европейского Союза.

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Такое мнение он высказал в интервью сайту "Сегодня" на Варшавском форуме по безопасности.

Он считает, что Женевский формат наиболее подходит для решения российско-украинского кризиса.

"Думаю, проблема Крыма и Донбасса, и война, которую Россия ведет против Украины – это высокий приоритет для Евросоюза и стран-членов ЕС, таких как Польша. Потому что Россия и Украина – соседи Польши. И это проблема всего Евросоюза, высокого представителя ЕС по иностранным делам плюс Соединенных Штатов. Должен вам сказать, что мне больше нравился Женевский формат, который включал ЕС, США Украину и Россию. Именно такой формат, как мне кажется, включает всех игроков этого конфликта", – сказал Сикорский.