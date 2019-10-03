Нардеп от "Слуги народа" оконфузился во время выступления в Раде (видео)

Народный избранник попытался похвалить коллегу, но у него не получилось.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко оконфузился во время выступления в Верховной Раде.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное "Голос.фм". Нардепу предоставил слово спикер Разумков, при этом Остапенко попытался похвалить свою коллегу, но в последний момент забыл, о чем идет речь.

"Хочу поддержать нашу коллегу по поводу... ээээ... да-а", - сказал Остапенко, после чего он убрал микрофон и прекратил выступление.

Конфуз произошел во время обсуждения проекта постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко сравнил Украину с насосом, в котором ничего не работает.