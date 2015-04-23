Законопроект об усилении роли территориальных общин решили доработать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге народный депутат Украины Олег Кулинич (группа “Возрождение”).

Он отметил, что “во время перерыва, который мы использовали, во время этого вопроса в кабинете спикера украинского парламента с руководителями всех депутатских фракций и групп обсудили этот законопроект и решили, что на следующем пленарном заседании мы доработаем этот законопроект и он будет внесен в сессионный зал”.

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При этом, Кулинич подчеркнул, что “ключевой тезис этого законопроекта должен остаться - земля должна быть передана общине и люди должны управлять этой землей и принимать решение по этой земле через избранные местные общины и местные советы”.

Кулинич напомнил, что группа “Возрождение” сегодня блокировала трибуну парламента Украины, чтобы привлечь внимание руководства ВР к законопроекту 1159, который больше четырех месяцев не рассматривается в сессионном зале. Он подчеркнул, что на сегодня более 80 процентами земли управляет Госземагентство, которое в настоящее время реформируется государственной инспекцией по картографии, геодезии и кадастру.

“Это привело к тому, что сельские советы, то есть территориальные общины, абсолютно не влияют на принятие решений по передаче в аренду земли, которая находится за пределами населенных пунктов”, - подчеркнул Кулинич.

Он добавил, что по оценкам фермеров и аграриев, за то, чтобы “взять в аренду землю дают взятки до 300 долларов за гектар”.

Кулинич отметил, что самое страшное то, что “договоры заключаются на 25-30 лет с минимальными ставками арендной платы и соответствующий совет не влияет на эти договоры”.

“Это приводит к тому, что в селах сельские головы и депутаты не принимают решения о выделении земли под сенокосы, пастбища, даже под те же кладбища, то есть не управляют этими землями”.

Кулинич подчеркнул, что парламент Украины должен принять решение о передаче земли в коммунальную собственность, то есть отдать ее общинам, отдать ее советам”.