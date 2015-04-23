Во времена Януковича спецслужба следила за всеми иностранными послами - СБУ

Как написал на своей странице в Facebook советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, об этом сегодня заявил глава ведомства Валентин Наливайченко, выступая на IV Международной научно-практической конференции "Реструктуризация глобального пространства: исторические императивы и вызовы".

"Режим Януковича нанес ощутимый удар и вред политике «Восточного партнерства» за умышленное затягивание с интеграцией Украины в европейское политическое, экономическое и гуманитарное пространство, попрание прав человека, нарушение обязательств в рамках международных договоров и конвенций, а СБУ Якименко под непосредственным кураторством российских спецслужб вела наблюдение за аккредитованными в Киеве послами и посольствами западных стран, другими словами, "разрабатывала" их", - сказал Наливайченко.

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По его словам, "с другой стороны, удар по «Восточному партнерству» нанесла Российская Федерация как страна-агрессор, которая, грубо нарушая все нормы международного права, поставляла режиму Януковича летальное оружие и спецсредства для борьбы с собственным народом. Российские спецслужбы были привлечены режимом для подавления национального протеста".

Кроме того, глава СБУ отметил, что военная агрессия России против Украины диктует необходимость формирования новой повестки дня политики «Восточного партнерства». "Поэтому накануне Рижского саммита "Восточного партнерства", который состоится 21-22 мая с.г., важно, чтобы наши партнеры хорошо осознали уровень угроз, исходящих с российской стороны, с которыми столкнулась сегодня не только Украина, но и все международное сообщество. И именно через активное участие в воплощении идей и политики «Восточного партнерства» Украина должна не только получить помощь в имплементации Соглашения между Украиной и ЕС, но и вернуть себе статус важного контрибутора европейской безопасности", - подчеркнул Наливайченко.