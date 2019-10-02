Лавров сравнил оккупацию Украины с конфликтом в Боснии и призвал «услышать» Донбасс

По мнению главы российского МИДа, «Минские договорённости сейчас подвергаются испытаниям и хотят провести их ревизию».

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сравнил оккупацию востока Украины с конфликтом в Боснии и призвал «услышать» Донбасс, а президента Украины Владимира Зеленского - выполнить Минские договоренности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Нам говорят сейчас – не будет никакого особого статуса, несмотря на «формулу Штайнмайера». И еще говорят нам уже из администрации Зеленского, что у нас будет сейчас децентрализация, и в рамках этой децентрализации Донбасс получит больше, чем от Минских соглашений», - сказал Лавров.

Он отметил, что в Минских соглашениях говорится о том, что «украинская сторона проведет децентрализацию по всей стране, в том числе будут согласованы параметры этой децентрализации с ОРДЛО».

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«То бишь, какая бы там ни была децентрализация, не знак, как другие области Украины, а вот эта часть Украины, эта часть Донбасса обязана быть услышана, и ее позиция в этой децентрализации должна быть учтена», - считает Лавров.

При этом глава МИД РФ возмутился, «что время от времени в Украине звучат заявления о том, что не будет амнистии, специального статуса не будет».

Лавров сравнил российскую оккупацию Донбасса с палестино-израильским конфликтом, Боснией и Герцеговиной, Дейтонскими соглашениями, а также Косово, где есть договорённость создать «сообщество сербских муниципалитетов Косова, где гарантируются языковые, религиозные и культурные права сербов».

«В Украине есть силы, которые целиком и полностью берут под козырек и берут пример с США и то, что Минские договорённости сейчас подвергаются испытаниям – их хотят ревизовать для меня очевидно, но я надеюсь, что-то сказал президент Зеленский о том, что он привержен Минским договорённостей. Это является позицией человека, который определяет внешнюю политику и является Верховным главнокомандующим в Украине», - добавил Лавров.