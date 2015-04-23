Рада внесла в повестку дня законопроект, разрешающий иностранцами служить в ВСУ

11:34, 23 апреля 2015
Политика
774

Верховная Рада внесла в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в законодательные акты о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестку дня сессии был включен законопроект о внесении изменений в закон "Об Уставе внутренней службы Вооруженных сил Украины" об использовании персональных устройств беспроводного доступа (№2154).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter