Рада внесла в повестку дня законопроект, разрешающий иностранцами служить в ВСУ
11:34, 23 апреля 2015Политика
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Верховная Рада внесла в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в законодательные акты о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства.
Рада рассмотрит законопроект о службе иностранцев в ВСУ / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, также в повестку дня сессии был включен законопроект о внесении изменений в закон "Об Уставе внутренней службы Вооруженных сил Украины" об использовании персональных устройств беспроводного доступа (№2154).
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