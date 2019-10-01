Комитет ВР рекомендует принять отдельный закон об уголовном наказании нардепов

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности также рекомендовал парламенту отменить так называемые "поправки Лозового" в Уголовном процессуальном кодексе и предоставить НАБУ и ГБР право на проведение негласных следственных действий.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять отдельный закон относительно процедуры привлечения народных депутатов к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании комитета было принято решение рекомендовать ВР отменить так называемые “поправки Лозового” в Уголовном процессуальном кодексе и предоставить Национальному антикоррупционному бюро и государственному бюро расследований право на проведение негласных следственных розыскных действий.

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В то же время комитет рекомендовал парламенту в начале 2020 года принять отдельный закон о процедуре привлечения к уголовной ответственности народных депутатов.

После заседания председатель комитета Денис Монастырский прокомментировал журналистам результаты рассмотрения законопроекта №1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства», который Верховная Рада не приняла во втором чтении 19 сентября.

По его словам, две статьи Уголовного процессуального кодекса о порядке привлечения народных депутатов к уголовной ответственности, процедуре ведения по ним негласных следственных розыскных действий парламент должен изменить отдельным законом, чтобы предусмотреть специальную процедуру для проведения следственных действий и привлечения депутатов к уголовной ответственности, как это предусмотрено для судей, адвокатов, депутатов местных советов.

Вместе с тем, как отметил Монастырский, если парламент до нового года не сможет внести такие изменения в Уголовный процессуальный кодекс, то уже с 1 января народные депутаты будут привлекаться к уголовной ответственности на общих основаниях без специальной процедуры.

"Это будет означать, что народные депутаты будут привлекаться к уголовной ответственности, в отношении них будут проводиться негласные следственные розыскные действия, обыски в общем режиме, поскольку с нового года теряет силу норма Конституции, которая гарантирует депутатский иммунитет к уголовному преследованию", - сказал он.

Также Монастырский выразил надежду, что в пятницу, 4 октября, Верховная Рада внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс об отмене так называемых "поправок Лозового", а также даст право НАБУ и ГБР на проведение негласных следственных действий.

Кроме того, сегодня комитет по вопросам правоохранительной деятельности принял решение перенести на следующую неделю рассмотрение ветированного президентом закона о принудительной химической кастрации педофилов (№6449).

Председатель комитета пояснил, что такое решение было принято из-за того, что к этому законопроекту продолжают поступать поправки, и комитет еще не успел их обработать.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Верховная Рада не поддержала во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (№ 1009). Депутаты отправили законопроект на доработку в профильный комитет.

Данным законопроектом предусматривалось разрешить НАБУ и ГБР самостоятельно проводить "прослушку". Как известно, на сегодняшний день это осуществляется только через СБУ.

Также законопроектом предлагалось отменить так называемые «поправки Лозового», касающиеся сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении.

Изменениями также предполагалось разрешить следователям и прокурорам назначать экспертизы, а стороне защиты (адвокатам) - самостоятельно привлекать экспертов. Законопроектом отменяется государственная монополия на экспертизы по уголовным делам.

Кроме того, законопроектом предусматривалось, что обыск или досмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также применение других мер, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата, допускаются лишь в случае, если генпрокурором или лицом, исполняющим его обязанности, согласовано совершение такого действия и если другими способами получить информацию невозможно.