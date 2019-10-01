Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа Джулиани

Президент Украины снова заявил, что на него влиять невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался и не общался по телефону с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

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В частности, его спросили, почувствовал ли он давление со стороны Трампа в вопросе расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена с той целью, чтобы американская сторона разблокировала предоставление Украине военной помощи.

"Я хочу вам сказать, что я никогда не чувствую никакого влияния на меня, и у меня очень много людей, которые сейчас есть и на Западе, и в Украине, которые хотели бы влиять на меня, но я президент независимой Украины, и как по мне, мне кажется, и пока мои шаги свидетельствуют о том, что на меня влиять невозможно", - подчеркнул Зеленский.

Также его спросили, встречался ли он с Джулиани. "Я никогда не встречался с Руди Джулиани. Никогда, и никогда не было никаких телефонных разговоров с ним", - заявил Зеленский.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Дональд Трамп через своего адвоката Рудольфа Джулиани выдвигал требования президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. 24 сентября стало известно, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, которое состоялось 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа.

В стенограмме говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.