Зеленский заявил об устранении всех препятствий для встречи "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устранении последнего препятствия для проведения саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франции, Германии и России).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.
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"Сегодня были устранены последние препятствия на пути к проведению саммита "нормандской четверки". Я думаю, что в ближайшее время мы будем уже знать даты", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".
Президент заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.