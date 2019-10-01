Зеленский заявил об устранении всех препятствий для встречи "нормандской четверки"

Сегодня украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устранении последнего препятствия для проведения саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Франции, Германии и России).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

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"Сегодня были устранены последние препятствия на пути к проведению саммита "нормандской четверки". Я думаю, что в ближайшее время мы будем уже знать даты", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.