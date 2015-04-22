Сегодня вечером парламентские фракции обсудят судьбу коалиции

В 19:00 начнется заседание совета коалиции, на котором ее участники попробуют согласовать спорные вопросы.

Встреча пройдет в кабинете спикера парламента Владимира Гройсмана, сообщили LB.ua источники в парламенте.

Совет - один из двух руководящих органов коалиции. В состав совета коалиции входят по три представителя депутатских фракций, сформировавших коалицию, в том числе главы фракций. Решение Совета Коалиции принимаются консенсусом всех фракций, сформировавших Коалицию, причем каждая депутатская фракция имеет один голос при голосовании.

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Напомним, коалиция оказалась на грани развала после того, как в СМИ попала информация о намерении ГПУ внести представления на лишение иммунитета семерых депутатов, пять из которых входят во фракции, сформировавшие коалицию.