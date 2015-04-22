В ПАСЕ обсудили ситуацию в Украине: "Кризис был полностью спровоцирован Россией"

Делегаты подчеркивали ответственность России за кризисную ситуацию и отмечали ожидание реформ от украинского правительства. Обсуждение проходило в рамках пленарного заседания ПАСЕ, которое состоялось в среду в Страсбурге, передает собственный корреспондент УНИАН.

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В частности, лорд Дональд Андерсон (Великобритания, социалисты) считает, что проблемы в Украине "создаются другим членом Совета Европы - Россией". "Ситуация демонстрирует, что этот кризис был полностью спровоцирован Россией... Путин хорошо спланировал аннексию Крыма, затем была дестабилизация Востока Украины с использованием спецслужб, и также без предупреждения началась гибридная война", - подчеркнул он.

Лорд считает, что необходимо готовиться к тому, что ситуация скоро не разрешится.

Представитель либералов Кристина Зеленкова (Чехия) убеждена, что происходящее сейчас является "результатом падения советской империи в экономическом и военном плане". "Это также является предупреждением о том, что раздел Европы после войны продолжает жить в умах людей. Мы столкнулись с новым этапом борьбы, потому что Россия передает оружие и другое военное оборудование в большом количестве сепаратистам. Это значит, что Россия берет управление над этим регионом. Весеннее наступление может привести к поражению Киева, который не сможет противостоять потенциалу российских вооруженных сил", - считает Зеленкова.

Депутат также считает, что это приведет к дальнейшей потере территорий и дестабилизации Украины. "Мы должны помочь Украине положить конец войне и изменить страну", - подчеркнула Зеленкова.

Представитель европейских народников Жан-Клод Миньон (Франция) с первых слов своего выступления заговорил о ситуации с украинской летчицей Надеждой Савченко. "Ее нет сегодня в зале, потому что она находится в тюрьме (в России), и не может выполнять свои парламентские обязанности. Мы предпринимали различные меры для того, чтобы добиться ее освобождения, но это сложно. Но мы не прекратим наших усилий, и дальше будем делать все, чтобы ее освободить", - сказал он.

Миньон констатировал, что Минские договоренности не всегда выполняются. "Но вместе с тем, у нас больше ничего нет", - подчеркнул политик. Он также коснулся вопроса необходимости проведения в Украине реформ.

Представитель либералов Жорди Хукла (Испания) констатировал, что "политический конфликт продолжается в сердце Европы". "Это может иметь эффект домино на нашем континенте... Конфликт стал еще более глубоким, идет его наращивание, особенно в восточной части страны, нарушаются договоренности о перемирии, были нападения на подразделения, которые отходят от линии огня. Эти договоренности нарушались с обеих сторон", - сказал политик.

Хукла отметил, что согласно различным данным, российские силы все еще находятся на востоке Украины. "На сегодняшний день повстанцы владеют современной техникой, которой у них не было бы, если бы им не помогала третья сторона. Это нас беспокоит, как и беспокоят заявления ДНР о том, что они хотели бы расширить территорию «республики». Ситуацию мы рассматриваем с точки зрения вооруженного конфликта и влияния третьей стороны", - подытожил он.

Хукла также остановился на необходимости проведения реформ, децентрализации и местных выборов. "Необходимо дать легитимность тем, кто будет избран на этих территориях, но Киев не хочет продвигаться вперед в этом вопросе", - считает политик.

Тини Кокс (зеленые) также констатировал, что Украина переживает глубокий экономический кризис. "Моя политическая группа выступает за предоставление ей помощи", - сказал он.