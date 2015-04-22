Депутатам запретили проводить брифинги во время заседания Рады

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман поручил Аппарату парламента предусмотреть проведение брифингов народных депутатов во время перерывов в заседании ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, это было сделано после того, как лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк заявил, что в сессионном зале не хватает голосов для принятия решения, а в то же время 10 народных депутатов дают брифинг в пресс-поинте.

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Гройсман в ответ на это поручил аппарату ВР привести в соответствие с работой парламента работу пресс-поинта, то есть, по сути, предполагается запретить проведение брифингов и пресс-конференций во время заседания парламента.

Соответственно, брифинги должны проводиться в перерывах между заседаниями.