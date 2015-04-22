The Washington Times: Из-за войны Украина столкнулась с "утечкой мозгов"

Страна столкнулась с "утечкой мозгов", цитирует Росбалт издание The Washington Times.

Существуют опасения, что Украина потеряет некоторое число своих самых лучших и самых умных граждан, говорится в материале.

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"Не думаю, что у нас есть какие-либо перспективы здесь в Украине, плюс у нас годовалый ребенок. В другой стране будет больше возможностей для его хорошего образования и лучшего будущего, чем здесь", – цитирует газета 30-летнюю школьную учительницу Эльвиру Горбунову, которая в январе приехала в Харьков из Красного Луча (Луганская область) и теперь надеется перебраться в Северную Америку.

Как отмечает издание, семья Горбуновых – это несколько человек в длинной очереди людей, пытающихся покинуть страну с начала украинского конфликта и экономического кризиса.

"Интеллектуальный ресурс" давно был одним из главных примеров украинского "экспорта", подчеркивает газета и напоминает, что распад СССР и последовавший за ним экономический кризис привел к ежегодному оттоку в 1990-х годах сотен тысяч граждан, многие из которых были высококвалифицированными и образованными.

В 2000-х данный процесс замедлился, но последствия эмиграции украинской элиты остаются проблемой для страны, отмечает издание, ссылаясь на данные исследования Еврокомиссии, проведенного в 2012 году.