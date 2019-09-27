Нардеп от "Слуги народа" взял себе в помощники жену
14:41, 27 сентября 2019Политика
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Жена нардепа по образованию - экономист.
Жена работает у Корявченкова на общественных началах / фото УНИАН
Экс-кварталовец "Юзик" и народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Юрий Корявченков взял себе в помощники жену.
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Об этом сообщают журналисты проекта Радио Свобода "Ньюзрум". Как говорится на сайте Верховной Рады, Татьяна Корявченкова работает у него на общественных началах. По образованию она экономист.
В браке с новоизбранным депутатом Татьяна Корявченкова находится с 2004 года. У супругов трое детей.
Как сообщалось, депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа", в прошлом телеведущий Николай Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель Марьяну Михолап.
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