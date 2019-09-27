У Путина надеются, что до публикации стенограмм его переговоров с Трампом "не дойдет"

По словам Пескова, материалы бесед на уровне глав государств имеют гриф "секретно" или "совершенно секретно".

В Кремле надеются, что до публикации стенограмм переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "не дойдет".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двухсторонних отношениях, где и без того полным полно проблем весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не опасается ли Кремль публикации стенограмм переговоров президентов России и США, как это было сделано с публикацией стенограммы телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Песков подчеркнул, что такие публикации – "это внутреннее дело США, и мы не собираемся туда вмешиваться".

По его словам, публикация переговоров является необычной практикой, поскольку материалы бесед на уровне глав государств имеют гриф "секретно" или "совершенно секретно".

"Как правило, это не публикуется", - сказал Песков и добавил, что в случае с Украиной это было сделано по взаимному согласованию.

На вопрос, готов ли Кремль дать добро на публикацию российско-американских переговоров, если это понадобится Белому дому, он ответил, что не может быть "какого-то эвентуального ответа", и нужно рассматривать каждый случай. "К нам никто не обращался с такими предложениями", - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно стенограмме, обнародованной на сайте Белого дома, разговор был рассекречен после распоряжения Трампа от 24 сентября.