Вице-премьер рассказал, что его позвали в Кабмин через сообщение в Facebook

Михаил Федоров прошел в Верховную Раду под номером 6 в списке "Слуги народа".

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что премьер Алексей Гончарук позвал его свою команду, написав сообщение в соцсети.

Об этом Федоров рассказал в интервью "Украинской правде".

"Когда назначали Гончарука, даже еще до официального назначения, он мне написал в Facebook: "Привет, меня скоро назначат, я хочу, чтобы мы в одной команде меняли наше государство и работали над электронным правительством"".

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Федоров напомнил, что изначально был в команде президента, но вел коммуникацию и с Владимиром Зеленским, и с Гончаруком. Он также считает, что сразу смог сработаться с премьером.

Михаил Федоров прошел в Верховную Раду под номером 6 в списке "Слуги народа".

29 августа новоиспеченные народные депутаты назначили премьер-министром Алексея Гончарука, министра обороны и министра иностранных дел (квота президента), других членов правительства (пакетом), в том числе и Федорова.