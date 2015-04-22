Путину вряд ли нужен разрушенный Донбасс, ему хватит Крыма – президент Чехии

Об этом он сказал в интервью Associated press, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Я думаю, Россия удовлетворена аннексией Крыма, и сомневаюсь, что возможно вторжение на восток Украины. Просто потому что регион был разрушен гражданской войной, и Москве придется кормить несколько десятков миллионов голодных ртов, а на это у России просто не хватит экономических возможностей", - сказал чешский лидер.

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Земан считает, что если Россия не вторгнется на украинскую землю, то "санкции будут постепенно сняты".

Как сообщалось, 17 ноября Земан в интервью российскому телеканалу заявил, что в Украине происходит "обыкновенная гражданская война", странам Запада не нужно оказывать помощь Украине, а санкции против России не являются выигрышной стратегией.



