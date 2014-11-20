МИД отреагировал на слова президента Чехии об "обыкновенной гражданской войне" в Украине

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, сегодня в ведомство был приглашен Почух.

«В ходе беседы была донесена позиция Украины по поводу неприемлемости последних высказываний Президента Чехии Милоша Земана относительно оценок ситуации в Украине.

Отмечено, что подобные заявления не соответствуют духу традиционно дружественных украинско-чешских взаимоотношений», - говорится в сообщении.

Читайте такжеГлаве МВД Чехии прислали конверт с ядомКак сообщалось, 17 ноября Земан в интервью российскому телеканалу заявил, что в Украине происходит "обыкновенная гражданская война", странам Запада не нужно оказывать помощь Украине, а санкции против России не являются выигрышной стратегией.