Кремль: Договариваться о размещении на Донбассе миротворцев необходимо с представителями «ЛДНР»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил о готовности направить белорусских миротворцев на Донбасс.

В Кремле заявили, что договариваться о размещении на Донбассе миротворцев необходимо с представителями так называемых «Л/ДНР».

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера Беларуси Александра Лукашенко о готовности направить белорусских миротворцев на Донбасс.

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«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны - Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение», - сказал Песков.

Он добавил, что в Минских договоренностях «такого пункта нет».

Сегодня, 26 сентября, Лукашенко заявил, что готов направить миротворцев на Донбасс, а также на участок украинско-российской границы, если будет согласие сторон.