Генпрокуратура предлагает снять неприкосновенность с Мосийчука - СМИ

Генпрокуратура направила в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с троих депутатов.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Одним из нардепов, с которых планируется снятие депутатских полномочий, - нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

Напомним, ранее председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Юрий Луценко рассказал о наличии в ГПУ представления о снятии неприкосновенности с семерых депутатов 22-24 апреля. Фамилии, по его словам, будут озвучены генеральным прокурором Виктором Шокиным.

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Отметим, что Игорь Мосийчук известен неординарными заявлениями. Так, ранее, он написал в Facebook, что президент Петр Порошенко готовит покушение на Олега Ляшко. Сам Ляшко позже извинился за эти слова. Летом прошлого года батальон "Азов" открестился от Игоря Мосийчука, который называл себя официальным представителем батальона, когда тот опубликовал панический пост в фейсбуке о бое возле Новоазовска.