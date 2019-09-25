Была противной: Трамп и Зеленский в разговоре критиковали экс-посла Йованович

По мнению Зеленского, Йованович "восхищалась" его предшественником Порошенко.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре в июле критиковали бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Читайте такжеТрамп - Зеленскому: "Байден начал хвастаться, что прекратил преследование, так что если вы можете заняться этим..." (стенограмма)Об этом свидетельствует стенограмма этого разговора, которую опубликовали на сайте Белого дома.

«Бывшая посол Соединенных Штатов, женщина, была противным человеком, и люди, с которыми она имела дело в Украине, были противными людьми, поэтому я просто хочу сообщить вам об этом», – заявил Трамп.

В ответ на это Зеленский сказал, что Йованович «восхищалась предыдущим президентом, и она была на его стороне»: «Замечательно, что вы были первым, кто сказал мне, что она плохой посол, потому что я согласен с вами на 100%... Она не очень хорошо восприняла меня как нового президента».

Как сообщал УНИАН, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом.