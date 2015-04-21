До сентября пройдет первый этап реформирования прокуратуры - Сакварелидзе

Заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе заявляет, что до начала сентября будет проведен первый этап реформирования прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Верховной Рады.

Сакварелидзе подчеркнул: «Первый этап займет с апреля месяца до начала сентября - у нас будут уже местные прокуроры».

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По его словам, «уже через год мы сможем свободно созывать конференцию прокуроров, где будем решать те вопросы, которые решают в демократическом обществе».

Сакварелидзе подчеркнул, что Генпрокуратура готова к проведению реформ. «Мы - та команда, которая не боится реформ. Наоборот, мы берем на себя ответственность за конкретные сроки, и сейчас выписан четкий план действий», - сказал он.