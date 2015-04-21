Рада отложила вступление в силу закона о прокуратуре до 15 июля

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 249 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести изменения в пункт 1 раздела XII “Заключительные положения” Закона “О прокуратуре”, согласно которым закон вступит в силу не через шесть месяцев со дня его опубликования, а с 15 июля 2015 года.

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Председатель фракции партии “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко во время обсуждения законопроекта заявил, что закон о прокуратуре должен был вступить в силу 25 апреля 2015 года. По его словам, если нормы этого закона не будут выполнены, то “в прокуратуре наступает правовой хаос”.

Луценко напомнил, что согласно закону о прокуратуре, 26 апреля “в составе Генпрокуратуры должны быть не районные прокуратуры, а местные, которые избираются по сложной процедуре через конференции”.

“Всем очевидно, что это до 26-го числа сделать невозможно. Однако все следственные органы прокуратуры на местах будут нелегитимными, и поэтому привлечь к ответственности убийц, грабителей, разбойников и казнокрадов станет юридически невозможно”, - подчеркнул Луценко.

По его словам, коалиция несколько раз рассматривал этот вопрос и достигла компромисса, что будет продлено действие закона о прокуратуре до завершения этой сессии ВР, то есть до 15 июля, и в то же время необходимо принять решение о начале работы прокуратуры.

Напомним, 14 октября прошлого года УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о прокуратуре.