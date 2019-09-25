Макрон анонсировал встречу лидеров "нормандской четверки" в ближайшие недели

Президент Франции убежден, что "необходима отвага для построения мира в Украине".

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу лидеров стран "нормандского формата" (Франции, Германии, Украины и России) в ближайшие недели.

Об этом Макрона сказал во время выступления на общих дебатах 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые транслировали на сайте ООН.

"В следующие недели состоится саммит в «нормандском формате» на уровне глав государств и правительств", - заявил Макрона.

Президент Франции подчеркнул, что "необходима отвага для построения мира в Украине".

Он отметил первые шаги президента Украины Владимира Зеленского с целью достижения мира, на которые ответил президент России Владимир Путин, и поэтому, по мнению французского лидера, в последние недели наблюдается определенный прогресс.

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Как сообщал УНИАН, 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

26 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств "нормандского формата". В их числе - разведение сил и средств в Станице Луганской, возле Петровского и Золотого, а также фиксация "в правовом смысле" "формулы Штайнмайера".

23 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил убеждение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в середине октября.