Медведев - друг Медведчука и куратор Януковича?

Несмотря на дружные заверения российско-украинского политикума и послов о неизменности курсов, концепций, кадровой политики новоизбранного президента РФ Дмитрия Медведева кое-какие кадровые назначения и новые шаги все-таки делаются.

В совет директоров крупнейшей топливно-энергетической компании «Роснефть», который сейчас возглавляет замглавы Администрации президента Игорь Сечин, правительство номинировало бывшего преподавателя Дмитрия Медведева Юрия Петрова. Аналитики восприняли нового кандидата, как противовес Сечину, и сомневаются в том, что замглаве АП снова найдется место в совете компании после годового собрания акционеров.

СМИ пишут о грядущей отставке начальника российского Генштаба Юрия Балуевского. Того самого, который обещал «адекватный ответ» странам, размещающим на своей территории объекты ПРО.

Однокурсник Медведева Николай Винниченко создал Федеральную службу судебных приставов, которая по словам его создателя, совмещает функции пяти ведомств Франции, и скоро будет причислена к силовым ведомствам наряду с милицией и ФСБ.

А сам Медведев возглавил и даже провел первое заседание Института современного развития, который сейчас преподносят, как личный tnink-tank (аналитический центр) новоизбранного президента.

Поскольку прошел уже месяц из двух отпущенных конституций РФ на передачу власти новому президенту, УНИАН решил поинтересоваться у российских экспертов, кто из прежней Администрации президента останется работать при Медведеве. А также спросить, кто будет формировать внешнеполитические концепции Кремля, кто будет консультировать по украинским вопросам, будет ли какой-то отдельный помощник, ведающий идеологией.

Сергей Михеев, вице-президент Центра политтехнологий:

НЕ СТОИТ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ПРИХОД МЕДВЕДЕВА СМЯГЧИТ ПОЗИЦИЮ РОССИИ

Действительно, отдельные назначения прошли. Но преемственность курса представляется однозначной. Что касается кадрового состава Администрации президента, то я думаю, что ключевые фигуры, такие как Сергей Собянин (глава АП – авт.) и Владислав Сурков (первый заместитель главы АП, помощник президента – авт.) сохранят свои посты.

Собянина прочили на должность мэра Москвы, но, скорее всего это была пиар-кампания. Еще говорили, что он возглавит в правительстве министерство нефти и газа, но на сегодняшний день скорее всего и это не состоится. Для него это будет выглядеть, как понижение. А на понижение он уходить не хочет.

Сурков создал четко работающую машину по обеспечению внутриполитической стабильности и демонтировать эту машину, а тем более рушить ее, никому не интересно. Это невыгодно, тем более, что в переходном периоде Медведев, как президент, чувствует себя не вполне уверенно. Может быть, через год-два что-то в этой области будет меняться, но пока ощущение такое, что вопросы решаются, что-то думается, но, если и будет перестановка кадров, то в будущем.

Что касается Игоря Сечина, то он скорее всего уходит, и скорее всего идет в правительство, и сечинское место, вероятно, отдадут кому-то из медведевских людей. Но самое главное: никаких однозначно медведевских или путинских людей в Кремле просто нет. Все эти люди - они одновременно насколько медведевские, настолько и путинские. И никакого фронтального разделения на приверженцев Путина и Медведева, пока, во всяком случае, не произошло. И Медведев остается преемником Путина. Путин - самый популярный, самый влиятельный политик России, несмотря на то, что Медведев победил на выборах Президента. И никто из серьезных игроков в Кремле не решится играть на стороне Медведева против Путина. Да и нет этого противопоставления. Медведев и Путин - это похоже на разыгрывание двойки "добрый и злой следователь". В этом случае Путин – злой, а Медведев – добрый, но делают они одно и то же.

Что касается внешнеполитических советников. Павловский давно отодвинут от принятия решений. Он занимает серьезное место, но сказать, что он формирует внешнеполитическую идеологию, в том числе и в отношениях с Украиной, было бы серьезной натяжкой.

Что касается отношений с Украиной, то не стоит надеяться, что приход Медведева смягчит позицию России по вступлению Украины в НАТО. Это невозможно. И последние заявления Медведева это только подтверждают. Нам все равно, кто занимается в Украине НАТО: оранжевые, бело-голубые или коммунисты, - мы будем против.

На более мелких уровнях перестановки будут. Потому что за Путиным в правительство уйдет много людей. Нынешний аппарат правительства для Путина слабоват. Поэтому под Путина будет формироваться более сильный кадровый состав и в министерстве, и в аппарате правительства.

Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы, директор института Украины в РФ:

НАС ЖДУТ КАДРОВЫЕ ВОЛНЫ

Когда эксперты говорили, что ситуация в России и российском руководстве будет стабильной, они, естественно, не предполагали, что это будет полная стопроцентная стабильность кадрового состава. У любого руководителя есть круг людей, которым он лично доверяет, которых лично знает, понимает их потенциал и будет подтягивать. Среди новых назначенцев есть фамилии сокурсников или давних знакомых Медведева по Петербургу. Но эти смены начались не сегодня. Многие однокашники новоизбранного президента приходили во власть еще в период правления Путина. Те люди, которые близки Дмитрию Анатольевичу, находятся во власти уже сегодня. Возможно, будут появляться новые фигуры, и нас ждут кадровые волны и в течении этого года, и потом еще года через полтора. Если мы посмотрим на состав элиты во время правления Владимира Путина, то он серьезно корректировался.

Я сразу могу сказать, что процесс согласования кадрового состава идет очень закрыто. Поэтому даже Медведев и Путин еще толком не знают, каким будет новый состав, поскольку идет внутренний процесс согласования персоналий. Но я думаю, что Игорь Сечин уйдет в правительство вместе с Владимиром Путиным, и ему многие прочат пост руководителя аппарата правительства, совмещенный с вице-премьерским рангом. Как сейчас у нас Нарышкин вице-премьер и одновременно руководитель аппарата правительства.

Владислав Сурков, скорее всего, останется в Администрации Президента. Он, несомненно, проявил себя как эффективный политический менеджер. Можно по-разному относиться к его методам, но они эффективны. Ходят упорные слухи, что он или сохранит пост замглавы администрации или даже возглавит администрацию Президента.

Собянин, на мой взгляд, проявил себя, как командный игрок, сильный аппаратчик, который не пытается играть собственную партию, у него - роль хорошего исполнителя воли президента. С этой точки зрения Собянин как может остаться на этом посту, так и перейти на другую должность. Скажем, руководителя одной из крупных государственных кампаний, возглавить крупный регион.

Помощник президента Игорь Шувалов - «шеф большой восьмерки». Он не до конца раскрыл свой потенциал. Относительно его карьерного роста были серьезные прогнозы еще в начале 2000-х годов. Поэтому я думаю, что Шувалов может пойти на повышение.

Что же касается политики относительно Украины, то я думаю, что принципиально ее направление меняться не будет, но будет достаточно серьезно меняться инструментарий. Я надеюсь, что удастся сделать систему принятия решений, касающихся Украины, более открытой и понятной для украинских элит и украинских СМИ.

Нужно дождаться инаугурации, чтобы понять, кто возглавит внешнеполитическое направление, сохранится ли действующий министр иностранных дел, кто в администрации президента будет курировать эту проблематику, будет ли заполнена вакансия Секретаря Совета безопасности, где пока работает и.о. Не исключено, что в значительной степени функцию выработки политики относительно Украины перейдут в том числе и к Совбезу. Думаю, что точно сейчас на этот вопрос никто не ответит. Политика России по отношению к Украине несомненно должна меняться. Она должна стать более разнообразной и не замыкаться на контактах первых лиц. Формат водко-селедочной дипломатии, когда встретились первые лица и о чем-то поговорили, сочли, что договорились, а дальше это работает, должен уйти в прошлое. Должно быть постоянное взаимодействие экспертных структур и четкое понимание того, что происходит в Украине с нашей и стороны и ваше понимание того, что происходит в России. Необходимы более тесные контакты элит и контакты на уровне гражданского общества. Если политика будет многоуровневой и гибкой, то многие наши проблемы отойдут.

Станислав Белковский, политолог:

МЕДВЕДЕВ - ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ ЭТОЙ СИСТЕМЫ

Изменения в политике новой власти будут. И они будут, в первую очередь, касаться риторики власти. Потому что главная миссия Медведева: примирить российские лица с Западом, облегчить легализацию этих лиц, как в личном плане, так и с точки зрения их капиталов. Эта проблема, которую Путину решить не удалось, и которая особенно обострилась в последние два года, когда все больше звучала ястребиная риторика по отношению к Западу.

Политика не будет меняться по сути. Потому что Медведев - плоть от плоти этой системы. Созданная система власти присуща третьему миру, и ее субъектом де-факто стала Россия. Относительно отношений с Украиной, то я хочу напомнить, что Медведев во многом был их идеологом, он был куратором проекта "Янукович" в 2004 году. Он строил особые отношения с Виктором Медведчуком, и они дружат с 2003 года. Именно Медведеву Россия обязана нынешней философией политики на украинском фронте, которая сводится в том, что Украина интересует Россию не как политический или геополитический контрагент, а рассматривается лишь как крупный потребитель и транзитер российских энергоресурсов. И в этом смысле партнером Украины является не столько Россия, как таковая, сколько Газпром. И изменений в этой политике ждать не приходиться, хотя риторика буде корректироваться. И значение таких глашатаев кремлевской точки зрения, как Константин Затулин и Михаил Леонтьев станет значительно меньше. Им на смену придут более умеренные комментаторы.

Чтобы понять, кто будет работать по Украине затулиными и марковыми, нужно взять состав правления Института современного развития, там сосредоточены все эксперты, которые в той или иной степени полуофициально будут выступать от имени медведевского Кремля. Игорь Юргенс, Евгений Гонтмахер, Николай Сванидзе, Владимир Познер - такие люди будут играть роль в озвучивании идей новой власти.

Сурков сохранит свой пост, хотя его реальное влияние резко уменьшится. Он занят проектом по интеграции Владимира Путина в партию «Единая Россия», и, вероятно, рассчитывает, что если Путин был избран лидером партии на съезде в середине апреля, то сам он станет ее генеральным секретарем и застолбит совместный политический фронт. Но «Единая Россия» будет подчиняться не формальным лидерам, а Кремлю, и замыкаться на новом лидере.

Никаких кардинальных перестановок не будет, у Кремля слишком узкая скамейка запасных, кремлевские структуры не могут допускать людей извне, не проверенных на ниве служения совместного зарабатывания денег, что является миссией власти в современной России. А это значит, что будет тасоваться одна и та же колода, хотя карты в колоде будут мимикрировать под цвет нового президентства. И те, кто вчера выступал с явно ястребиными заявлениями, скоро станут на словах либералами. И на украинском направлении политика иной не будет, Кремль тут потерпел неудачу, Кремль разочарован прежними союзниками. Новых союзников не появилось, значит все будет по-прежнему.

Опрашивала Маша Мищенко