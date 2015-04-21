Около 20 тысяч правоохранителей будут следить за порядком в Украине на майские праздники
Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, Служба безопасности Украины готовы обеспечить порядок на майские праздники, на улицы выйдут около 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в формате селекторного совещания под председательством премьер-министра Арсения Яценюка сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Что касается майских праздников, мы выведем на улицы порядка 20 тыс. человек - сотрудников МВД, Нацгвардии, регулярной части милиции. Ключевые точки - это Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье", - сказал он.
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Аваков отметил, что МВД обратилось к главам облгосадминистраций за содействием в организации защиты от провокаций в регионах.
"Мы полностью готовы вместе с СБУ и военными обеспечить порядок", - заверил министр.