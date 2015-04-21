Около 20 тысяч правоохранителей будут следить за порядком в Украине на майские праздники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в формате селекторного совещания под председательством премьер-министра Арсения Яценюка сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Что касается майских праздников, мы выведем на улицы порядка 20 тыс. человек - сотрудников МВД, Нацгвардии, регулярной части милиции. Ключевые точки - это Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье", - сказал он.

Читайте такжеНа майские праздники в Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровске организуют усиленные патрули - Яценюк

Аваков отметил, что МВД обратилось к главам облгосадминистраций за содействием в организации защиты от провокаций в регионах.

"Мы полностью готовы вместе с СБУ и военными обеспечить порядок", - заверил министр.