Расследование по делу Бочковского и Стоецкого завершат в ближайшие месяцы - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в формате селекторного совещания под председательством премьер-министра Арсения Яценюка.

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"Дело продвигается... Имеем целый ряд новых неожиданных эпизодов, которых в начале следствия мы не ожидали. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев мы завершим расследование и материалы будут направлены в суд", - сказал Аваков, отвечая на вопрос Яценюка о том, как продвигается расследование в отношении бывшего председателя ГСЧС Бочковского и его заместителя.

Яценюк подчеркнул необходимость дальнейшей усиленной борьбы с коррупцией, в том числе в регионах.

Как сообщал УНИАН, Бочковскому и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем по закупке топлива у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.

28 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 182 тыс. грн, а Стоецкого суд освободил из-под стражи, поскольку истек 72-часовой срок его задержания, и он внес необходимый залог.

1 апреля Бочковского выпустили из Лукьяновского СИЗО.