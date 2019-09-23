"Не понимаю предвзятости формулировок": Аваков отреагировал на открытие ГБР дела по Парубию

Министр прокомментировал открытие ГБР дела, где фигурантом указан экс-спикер ВР.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал открытие Государственным бюро расследования дела по событиям в Одессе 2 мая 2014 года по заявлению экс-заместителя глава Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

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Министр отметил, что «не понимает предвзятости формулировок в документе».

«Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, еще не могли по заявлению не открыть ЕРДР, – требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону, и здравому смыслу закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений», - написал министр на своей странице в Twitter.

Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, еще не могли по заявлению не открыть ЕРДР, - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закона и здравого смысла закрытия производства и опровержение абсурдных обвинений. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 23, 2019

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, экс-председатель ВР, народный депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что Госбюро расследований открыло уголовное производство против него. «ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», - написал Парубий в Facebook.

«Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе - здесь уже классифицируется однозначно, как «факт создания и координации Парубием А. В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории Одессы», - отметил он.

В свою очередь экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждал, что ГБР открыло уголовное производство против Парубия по его заявлению.

«Парубий возмутился у себя на странице, что против него начато уголовное производство относительно событий массовой казни в Одессе 2 мая 2014 года. С этим заявлением я обратился в правоохранительные органы еще месяц назад», - отметил Портнов.

Позже в ГБР уточнили, что зарегистрировано уголовное производство на основании заявления Андрея Портнова, но оно не является производством против Парубия.